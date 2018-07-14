Fener gençlere yatırım yapıyor

Fenerbahçe, Hollanda 2. Lig ekibin NEC Nijmegen'den 19 yaşındaki futbolcu Ferdi Erenay Kadıoğlu'nu transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, transfer edilen Ferdi'nin sözleşme süresiyle ilgili bilgi verilmedi.

Sitede Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun da açıklamalarına yer verildi. Cocu, Ferdi'nin yeteneğine güvendiğini belirterek, "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Hollanda 2. Ligi'nde 34 maçta 7 gol atan Ferdi, orta sahada hem ön libero hem de santrfor arkasında görev yapabiliyor.

Türk asıllı 19 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında da forma giydi.

Sarı-lacivertli kulüp Altınordu'dan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ile 21 yaşındaki Barış Alıcı'dan sonra bir genç oyuncu transferine daha imza attı.