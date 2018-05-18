Fener, G.Saray'ı bekleyecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Ligde en son 10 hafta önce Akhisar Belediyespor'a mağlup olan ve ardından oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı. Sarı-lacivertliler, sahasında Atiker Konyaspor'u mağlup ederek, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'ye yenilmesini ve Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya 69 puanla 2. sırada girdi. Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere neticelenmişti. Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde Nabil Dirar ve Martin Skrtel sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.