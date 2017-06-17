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Fener, G.Saraylı oyuncuya talip

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Josue için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı

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Fener, G.Saraylı oyuncuya talip

Portekiz'in Record gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, Portekizli orta sahanın transferi için Porto'yla temasa geçti. 26 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı lacivertlilerin Portekiz'e bir heyet yollayarak transfer için görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

Porto ile olan sözleşmesi 2018'de bitecek olan Josue'nin İstanbul'da mutlu olduğu ve bu yüzden bu transfere sıcak bakacağı belirtiliyor. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 33 maçta görev alan Portekizli, 4 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti. Josue Ağustos 2014- Ocak 2016 arası Bursaspor forması da giymişti. Fenerbahçe şu ana kadar Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar'a imza attırdı. Kaleci transferi için de girişimlerde bulunan sarı lacivertli ekip sol bek ve kanat için de çalışmalarını sürdürüyor. 
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