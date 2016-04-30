Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın karşılaşacağı Gaziantepspor'u yenerek, şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü yok. Ligde son 2 maçında rakiplerini dörder golle geçen Fenerbahçe, Gaziantepspor karşısında seyircisi önünde kazanmak istiyor. Son 4 haftaya 67 puanla 2. sırada giren sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Ligde kötü günler geçiren ve son 4 maçını kaybedip, 7 hafadır kazanamayan Gaziantepspor ise kalan haftalarda düşme korkusu yaşamak istemiyor. Düşme hattının 6 puan üstünde yer alan Gaziantepspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçlardan dolayı teknik direktör Mutlu Topçu'yla yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Fener hata istemiyor
Fenerbahçe, 3 puan geride bulunduğu şampiyonluk yarışında son 4 haftaya girilirken hata yapmak istemiyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın karşılaşacağı Gaziantepspor'u yenerek, şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü yok. Ligde son 2 maçında rakiplerini dörder golle geçen Fenerbahçe, Gaziantepspor karşısında seyircisi önünde kazanmak istiyor. Son 4 haftaya 67 puanla 2. sırada giren sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Ligde kötü günler geçiren ve son 4 maçını kaybedip, 7 hafadır kazanamayan Gaziantepspor ise kalan haftalarda düşme korkusu yaşamak istemiyor. Düşme hattının 6 puan üstünde yer alan Gaziantepspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçlardan dolayı teknik direktör Mutlu Topçu'yla yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.