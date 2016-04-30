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Fener hata istemiyor

Fenerbahçe, 3 puan geride bulunduğu şampiyonluk yarışında son 4 haftaya girilirken hata yapmak istemiyor

30 Nisan 2016 Cumartesi 13:29
Fener hata istemiyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın karşılaşacağı Gaziantepspor'u yenerek, şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü yok. Ligde son 2 maçında rakiplerini dörder golle geçen Fenerbahçe, Gaziantepspor karşısında seyircisi önünde kazanmak istiyor. Son 4 haftaya 67 puanla 2. sırada giren sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Ligde kötü günler geçiren ve son 4 maçını kaybedip, 7 hafadır kazanamayan Gaziantepspor ise kalan haftalarda düşme korkusu yaşamak istemiyor. Düşme hattının 6 puan üstünde yer alan Gaziantepspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçlardan dolayı teknik direktör Mutlu Topçu'yla yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. 

Pereira, ideal 11'i bozmayacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde son üç maçtaki kadroyu bozmayı düşünmüyor. Pereira, Galatasaray, Mersin İdmanyurdu ve Trabzonspor maçlarında takımını aynı ilk 11'le sahaya sürdü. Gaziantepspor karşısında da kadroyu bozmayı düşünmeyen Pereira'nın muhtemel 11'i şöyle: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Simon Kjaer, Bruno Alves, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Volkan Şen, Luis Nani, Robin van Persie. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Lazar Markovic ile kadro dışı kaldıktan sonra hakkında henüz karar alınmayan Caner Erkin, Gaziantepspor karşısında oynayamayacak. Öte yandan Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, Robin van Persie ile Diego Ribas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Medipol Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigFenerbahçeGaziantepspor
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