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"Fener'i yenersek yolumuz açılır"

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki yaklaşık 100 günlük süre içerisinde Trabzon'da 6 resmi karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti

23 Ocak 2018 Salı 12:58
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"Fener'i yenersek yolumuz açılır"

Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Trabzon'da rakiplerine mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, geride kalan yıl 18 Ekim'de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam yönetiminde, yaklaşık 100 günlük süre içerisinde Trabzon'daki 6 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Ligde oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde ligde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederek Medical Park Stadı'nda 4 karşılaşmadan 12 puan çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe ile ilk kez

Trabzonspor, Fenerbahçe ile 18 Aralık 2016 tarihinde resmi açılışını gerçekleştirdiği Medical Park Stadı'nda ilk kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, daha önce yeni stadında üç büyük rakibinden Beşiktaş'a 4-3 mağlup olurken, Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı. Trabzonspor, hem Rıza Çalımbay yönetiminde Trabzon'daki başarılı sonuçları sürdürmek hem de rakibi ile yeni stadında yapacağı ilk maçı kazanmak için mücadele edecek.

Çalımbay: "Tarihi bir maça çıkacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, Fenerbahçe maçının önemini bildiklerini ifade ederek, "Hem bizim hem de camia için önemli ve kritik bir maç. Yukarıyı hedefliyorsak, bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Fenerbahçe de bayağı toparlandı. Oyuncularımızdan beklediğimiz belli. Oyuncularımın neyi var neyi yok ortaya koymaları, herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Benim takımım bunu başaracak güçte bir ekip. Son maça bakmayın, son dakikada tesadüfi bir gol oldu. O gol olmasa 3 puanla ayrılacaktık." diye konuştu.

Sahalarında taraftarlarının desteğiyle güzel işler yaptıklarını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti: "Önemli olan şimdi bunları değerlendirmek. Fenerbahçe maçı bizim için şans. Çünkü kendi sahamızda oynuyoruz. Yukarıya gitmek için en iyi yol burası. Bu maçı kazandığımız zaman çok iyi yere geleceğimize inanıyoruz. Kazanırsak yolumuz açılacak. Hepimiz için çok önemli bir maç. Taraftarımızın sakin bir şekilde bir saniye kopmadan desteğine ihtiyacımız var. Ne olursa olsun hiçbir gerilime izin vermeden soğukkanlı bir şekilde maçı oynamamız gerekiyor." Çalımbay, takıma herkesten destek beklediğini dile getirerek, "Camianın, insanların desteklemesi çok önemli. İnsanların bu takıma hak vermesi, sonuna kadar destek olması gerekiyor. Tabii ki eleştiriler olacak ama bunların yapıcı olması gerekiyor. Tarihi bir maça çıkacağız. Herkesten olumlu destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 23.01.2018 12:58
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGSüper LigRıza ÇalımbayFutbolFenerbahçe
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