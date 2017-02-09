"Fener'i yenip final oynamak istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor'un Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan, açıklamalarda bulundu. Takım olarak hedeflerinden bahseden Karacaoğlan, "Ligdeki durumuna göre en kuvvetli takımlar Fenerbahçe ve Başakşehir. Kupaların havası farklıdır. Final oynama amacımız var. Öncelik lig ama ligdeki durumumuz da belli. Kupanın da ayrı bir önemi var. Bu anlamda hem ligde hem kupada elimizden geleni yapmayı planlıyoruz. İkinci yarıda hem teknik kadro hem yeni transferlerimizle bir ivme yakaladık. Hem ligde hem de kupada aldığımız beraberlik ve galibiyetlerle bu konuma geldik. Bundan sonraki hedefimiz kupada finale kadar gitmek" diye konuştu.



"Amacımız final oynayıp kupayı müzemize götürmek"

Karacaoğlan, Ziraat Türkiye Kupası'nı 9 yıl önce müzelerine götürdüklerini hatırlatarak, "Amacımız yine final oynayıp Türkiye Kupası’nı müzemize götürmek. Bunun yanında da ligdeki iddiamızı devam ettirmek için yeni kadromuzla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin çıkması farklı oldu. Fenerbahçe’nin ayrı bir yeri var ligimizde. 2 hafta önce ligde Fenerbahçe karşısında aldığımız galibiyet bize moral vermişti. Yine neden olmasın? Ligde yendiğimiz bir takımı kupada da yenebileceğimizi düşünüyorum. İki aşamalı olması bizim için avantajdır. İlk maç şehrimizde olacak. İlk maçta alacağımız sonuçla inanıyorum ki yarı finale çıkacağız. Yarı finalden sonra da final oynamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Takımımızın ligde kalacağına inanıyoruz"

Ligin ikinci yarısındaki hedeflerinin sorulması üzerine Erhan Karacaoğlan, "2. yarı hem teknik kadro olarak hem yönetim olarak bunların yanında 10 futbolcu transfer ettik. Ligde en fazla transfer yapan takım biziz. Sayıdan ziyade yapmış olduğumuz transferler nitelikli oldu. Bütün oyuncularımız takıma motive oldular. Kadro kurmakta sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi de Sergen Hoca kimi oynatayım diye düşünüyor. Tatlı sıkıntıya dönüştü. Önemli olan şu, teknik kadro inandı. Özellikle şehir buna inandı. Yönetim olarak biz de inandık. Düşme diye bir kelime kullanmıyoruz. Bu sezon takımımızın ligde kalacağına inanıyoruz. Önümüzdeki sezon da ligde kalmak istiyoruz. Bir sonraki sezonlarda da ilk 5-6'larda oynamayı düşünüyoruz. Hem teknik kadromuz hem futbolcu kadromuz bunu yapabilecek kapasitede. Bunun yanında da şehrin inanmış olması takıma belli bir ivme kazandırdı. Umarım ligde kalır kupada da final oynarız" açıklamasını yaptı.