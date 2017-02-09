Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor'un Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan, açıklamalarda bulundu. Takım olarak hedeflerinden bahseden Karacaoğlan, "Ligdeki durumuna göre en kuvvetli takımlar Fenerbahçe ve Başakşehir. Kupaların havası farklıdır. Final oynama amacımız var. Öncelik lig ama ligdeki durumumuz da belli. Kupanın da ayrı bir önemi var. Bu anlamda hem ligde hem kupada elimizden geleni yapmayı planlıyoruz. İkinci yarıda hem teknik kadro hem yeni transferlerimizle bir ivme yakaladık. Hem ligde hem de kupada aldığımız beraberlik ve galibiyetlerle bu konuma geldik. Bundan sonraki hedefimiz kupada finale kadar gitmek" diye konuştu.
"Fener'i yenip final oynamak istiyoruz"
Kayserispor Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan, "İkinci yarıda hem teknik kadro hem yeni transferlerimizle bir ivme yakaladık. Bundan sonraki hedefimiz kupada finale kadar gitmek" dedi
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor'un Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan, açıklamalarda bulundu. Takım olarak hedeflerinden bahseden Karacaoğlan, "Ligdeki durumuna göre en kuvvetli takımlar Fenerbahçe ve Başakşehir. Kupaların havası farklıdır. Final oynama amacımız var. Öncelik lig ama ligdeki durumumuz da belli. Kupanın da ayrı bir önemi var. Bu anlamda hem ligde hem kupada elimizden geleni yapmayı planlıyoruz. İkinci yarıda hem teknik kadro hem yeni transferlerimizle bir ivme yakaladık. Hem ligde hem de kupada aldığımız beraberlik ve galibiyetlerle bu konuma geldik. Bundan sonraki hedefimiz kupada finale kadar gitmek" diye konuştu.