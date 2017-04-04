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Fener ilk maçın avantajını kullanacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği Kayserispor'la karşılaşacak Fenerbahçe, avantajını koruyarak yarı finalist olmak istiyor

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Fener ilk maçın avantajını kullanacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Kayserispor'u konuk edecek.

Kayseri'deki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, yarı final için büyük avantaja sahip. Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Kardemir Karabükspor'u deplasmanda yenerek moral bulan Fenerbahçe, bu sezon kupaya büyük önem veriyor. Ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u eleyerek yoluna devam etmek istiyor. Fenerbahçe, Kayseri temsilcisi karşısında alacağı 2 farklı mağlubiyetlerde bile yarı finale yükselecek. Karşılaşma Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmaya gidecek. Uzatmalarda da skor bozulmazsa yarı finalisti seri penaltı atışları belirleyecek. Kayserispor'un tur atlaması için ise en az 4 gol ihtiyacı var. Sarı-kırmızılı takım, 4 ve üzeri gol atıp 3 fark yakalarsa yarı finale yükselen takım olacak. Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki Ülker Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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FutbolZiraat Türkiye KupasıFenerbahçeKayserispor
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