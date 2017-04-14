Fener'in gündemine girdi

Finansal Fair Play kuralları nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona altyapısında yetiştikten sonra istenilen seviyeye bir türlü çıkamayan Bojan Krkic, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Ancak kiralık olarak Mainz forması giyen Bojan ile La Liga ekiplerinden Espanyol da ilgileniyor. Bonservisi Stoke City'de bulunan Bojan Krkic, La Masia'dan çıktığında Messi'nin halefi olarak gösteriliyordu. Fakat istenileni bir türlü veremeyen Krkic, Barcelona'dan sonra sırasıyla Roma, Milan, Ajax ve Stoke City formaları giydi. İspanyol oyuncu, Bundesliga ekiplerinden Mainz'da kiralık olarak forma giyiyor. Devre arası transfer döneminde Mainz'a kiralanan Krkic, Bundesliga'da şu ana dek 7 maça çıktı fakat gol ya da asiste imza atamadı.