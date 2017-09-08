Fener'in konuğu Başakşehir





Fırat Aydınus yönetecek

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde lige sahasında Bursaspor galibiyetiyle başlayan Medipol Başakşehir ise 2. hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor'a yenilmişti. İstanbul temsilcisi, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesindeki son lig maçında ise sahasında Atiker Konyaspor'u mağlup etmişti. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 5 puanla 6, Medipol Başakşehir ise 6 puanla 4. basamakta bulunuyor. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Fenerbahçe , Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Lige, deplasmanda Göztepe ve sahasında Trabzonspor beraberlikleriyle başlayan sarı-lacivertliler, son haftada konuk olduğu Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ilk galibiyetini almayı başarmıştı. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenerek hem galibiyet serisi yakalamak hem de şampiyonluk yarışındaki rakibine puan kaybı yaşatmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Robin Van Persie ile Alper Potuk'un yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde lige sahasında Bursaspor galibiyetiyle başlayan Medipol Başakşehir ise 2. hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor'a yenilmişti. İstanbul temsilcisi, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesindeki son lig maçında ise sahasında Atiker Konyaspor'u mağlup etmişti. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 5 puanla 6, Medipol Başakşehir ise 6 puanla 4. basamakta bulunuyor. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe, evinde yenilmiyor

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde hiç yenilmedi. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 9 maçta da galip gelemedi. Evindeki maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı.

Ligde 19. randevu

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 19. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 24 golüne, turuncu-lacivertliler 21 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, ikinci yarıda ise Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı skorla galip geldi.