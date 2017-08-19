Fener'in konuğu Trabzonspor

Fener zorlanıyor

Fenerbahçe, seyircisi önünde oynadığı son 3 resmi maçı da kazanamadı. Geçen sezon ligde sahasındaki son iki maçta Antalyaspor'a 1-0 yenilip, Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la (1-1) yenişemedi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son galibiyetini 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında 2-1'lik skorla aldı.

Giuliano ilk 11'e

Derbide 120. randevuda

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 120. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 43 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 88 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 119 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 34 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 150 golüne, Trabzonspor 127 golle cevap verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni transfer Giuliano Victor de Paula'yı ilk 11'de oynatmaya hazırlanıyor. Hafta başında transferi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcunun, Trabzonspor maçında "10 numara" pozisyonunda forma giymesi bekleniyor. Kocaman, santrfor bölgesinde ise ağrıları geçen Robin van Persie ile yeni transfer Roberto Soldado arasında tercih yapacak. Sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici yarınki maçta da forma giyemeyecek.