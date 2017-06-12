Fener'in küçük devi İstanbul'da

Fransa'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.
Fenerbahçeli bir grup taraftarın sevgi gösterilerinde bulunduğu Valbuena, kendisini bekleyen araçla havalimanından konaklayacağı otele hareket etti. Sarı-lacivertlilerin, bugün ve yarın sağlık kontrolünden geçireceği Valbuena ile transfer döneminin açılış tarihi 17 Haziran Cumartesi gününden sonra sözleşme imzalayacağı belirtildi. Hücum hattının her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı formasını 52 kez giydi.
İmza 17 Haziran'dan sonra
Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Olympique Lyon ekibinde forma giyen Mathieu Valbuena ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathieu Valbuena ve takımı Olympique Lyon ile yaptığı görüşmeler sonucu transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır." denildi. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli futbolcuyla transfer döneminin açılış tarihi 17 Haziran Cumartesi gününden sonra sözleşme imzalayacağı belirtildi. Hücum hattının her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Olympique Lyon formasıyla lig ve Avrupa'da 9 gol attı.