Fener'in millileri kontrolden geçti

Fenerbahçe'de milli takım kadrosunda yer aldıkları için takıma geç katılacak futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı, sağlık kontrolünden geçti.



Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk idmanının, iki bölüm halinde yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi. Oyuncuların ilk bölümde salonda iki grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalıştığı aktarıldı. Ardından oyuncuların bireysel ve takım programları uyguladığı antrenmanı, havuzda yapılan koordinasyon çalışmalarıyla tamamladığı kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.