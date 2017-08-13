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Fener'in on numaraları Sambacı

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ofansif orta saha eksiğini Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor de Paula'nın transferiyle doldurdu

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Fener'in on numaraları Sambacı

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ofansif orta saha eksiğini Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor de Paula'nın transferiyle doldurdu.

Sarı-lacivertliler, Giuliano'nun takıma katılışıyla, Alex de Souza ve Diego Ribas'ın ardından "10 numara"sını yine Brezilya'dan seçti. Arjantinli Ortega'yı 2002'de transfer eden Fenerbahçe, bu oyuncudan sonra Brezilyalılar dışında yabancı "10 numara" takviyesi yapmadı. Fenerbahçe'nin yeni ofansif orta sahası Giuliano Victor de Paula, Brezilya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri aday kadrosuna davet edildi. Milli takıma ilk kez 2010'da hazırlık maçlarında çağrılan ve bu formayı 13 kez giyen Giuliano, 14 defa da 20 yaş altı takımında görev aldı. Giuliano, bir dönem Brezilya'nın 20 yaş altı takımının kaptanlığını da yapmıştı.
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