Fener Karabük'te moral peşinde

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.



Süper Lig'de 25 haftada 44 puan alan ve lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, milli takım arası öncesinde sahasında Atiker Konyaspor'a 3-2 kaybetti. Üst sıralardan kopmak istemeyen Fenerbahçe, Karabük deplasmanına 3 puan hedefiyle çıkacak. Teknik direktör Zoran Barisic yönetimindeki Kardemir Karabükspor ise haftaya 34 puanla 9. sırada girdi. Yeni teknik direktörüyle çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşısında galip gelerek üst sıralara tırmanışını devam ettirmek istiyor. Kardemir Karabükspor sahasında ise başarılı bir performans ortaya koyuyor. Süper Lig'de sahasında 6 maçtır kaybetmeyen Karadeniz ekibi, taraftarı önünde son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Kardemir Karabükspor, ligde bu sezon sahasında son yenilgisini 11 Aralık 2016'da Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-0'lık skorla yaşadı.

Lens dönüyor

Babasının cenazesine katıldığı için Atiker Konyaspor maçında oynayamayan Fenerbahçe'nin Hollandalı futbol cusu Jeremain Lens, formasına kavuşuyor. Ligde 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından sonra babasının cenaze töreni için Surinam'a giden Lens, 21 gün sonra Kardemir Karabükspor maçıyla sahaya çıkacak. Sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan ve takımla belli çalışmalara katılan kaleci Volkan Demirel'in, Kardemir Karabükspor karşısında riske edilmeyeceği öğrenildi. Atiker Konyaspor maçında sol kolunda kırık meydana gelen ve sezonu kapatan Jose Fernandao ise Fenerbahçe'nin diğer bir eksik oyuncusu olacak.

4 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 27. haftasındaki Akhisar Belediyespor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.