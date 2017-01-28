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Fener Kayseri ile taçlandıracak

Medipol Başakşehir'i yenerek zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, yarın Kayserispor'la karşılaşacak

28 Ocak 2017 Cumartesi 13:24
Fener Kayseri ile taçlandıracak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırarak zirve iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, Kayseri deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Geride kalan 19 hafta sonunda 35 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Son 4 haftadır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ev sahibi Kayserispor ise teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında arayacak. Yalçın yönetimindeki Kayserispor sahaya çıktığı iki lig maçında da gol atamazken, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-0 yenildi, Akhisar Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Üç eksik
Fenerbahçe, 3 futbolcusundan yoksun bir şekilde Kayserispor karşısına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Ozan Tufan'ın Kayseri deplasmanına götürülmesi beklenmiyor. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli Takımı'nda yer alan Moussa Sow da Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynayamayan Mehmet Topal ile Aatıf Chahechouhe ise iyileşerek takıma döndü. Öte yandan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel de Kayserispor maçında yer almayacak.

Kart ceza sınırındaki futbolcular
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan Ozan Tufan, Süper Lig'de geride kalan haftalarda üçer sarı kart gördü. Kayserispor karşısında oynaması beklenen Hasan Ali ve Lens, sarı kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Son Güncelleme: 28.01.2017 13:26
Anahtar Kelimeler:
19. Hafta MaçıKayserisporFenerbahçeSpor Toto Süper LigFutbol
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