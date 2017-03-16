Fener Kocaman'a karşı

Süper Lig'de son iki maçını kazanmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde haftaya 44 puanla 4. sırada giren sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor'u yenerek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Milli takım arasına moralli girmeyi hedefleyen sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de son 5 haftadır yenilmemesine rağmen bu karşılaşmaların sadece ikisini kazanabildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor ise son 6 haftada sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. Geçen hafta sahasında Medipol Başakşehir'e 3-0 gibi farklı bir skorla kaybeden yeşil-beyazlılar, 32 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu iki takım arasına ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe, deplasmanda Emmanuel Emenike'nin penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Lens yok

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Babasını 12 gün önce kaybeden Lens, cenaze töreni için Surinam'a gitti. Geçen hafta sonu Hollanda'ya oradan da Surinam'a geçen Lens, babasını yarın düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlayacak. Lens, bu yüzden yarın oynanacak Atiker Konyaspor maçında yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden kaleci Volkan Demirel de yarın oynayamayacak. Sakatlığı bulunan Simon Kjaer'in durumu ise maç saati belli olacak.

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