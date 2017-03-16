Fener Kocaman'a karşı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de son iki maçını kazanmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde haftaya 44 puanla 4. sırada giren sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor'u yenerek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Milli takım arasına moralli girmeyi hedefleyen sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de son 5 haftadır yenilmemesine rağmen bu karşılaşmaların sadece ikisini kazanabildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor ise son 6 haftada sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. Geçen hafta sahasında Medipol Başakşehir'e 3-0 gibi farklı bir skorla kaybeden yeşil-beyazlılar, 32 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu iki takım arasına ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe, deplasmanda Emmanuel Emenike'nin penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.
Lens yok
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Babasını 12 gün önce kaybeden Lens, cenaze töreni için Surinam'a gitti. Geçen hafta sonu Hollanda'ya oradan da Surinam'a geçen Lens, babasını yarın düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlayacak. Lens, bu yüzden yarın oynanacak Atiker Konyaspor maçında yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden kaleci Volkan Demirel de yarın oynayamayacak. Sakatlığı bulunan Simon Kjaer'in durumu ise maç saati belli olacak.
De Souza ve Hasan Ali Kaldırım dönüyor
Fenerbahçe'de sarı kart cezaları sona eren Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım, yarın teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda oynayabilecek. Bu sezon dörder kez sarı kart gören iki isim, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyememişti. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Miroslav Stoch ve Ozan Tufan, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 26. haftasındaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor 32. randevuda
Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, ligde yarın 32. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 31 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 3 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca bir maç berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, rakibine karşı ilk mağlubiyetini 2004-2005 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından aldı. Son hafta mücadelesinde rakibine deplasmanda 4-2 yenilen Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda, bu sefer ilk haftada yine dış sahada 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 3-2'lik yenilgi aldı. Geçen sezon Konya'da yapılan maçı da ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Fenerbahçe'nin ligdeki toplam 89 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 33 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakada Fenerbahçe 1-0 galip geldi.
Fenerbahçe evinde puan kaybetmedi
Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 15 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki tüm maçları kazandı, 47 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.
Farklı skorlar
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 3 galibiyetini 4-2, 3-2 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.