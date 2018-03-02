Fener maçlarından rahat durmuyor

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yaptığı maçta kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, sarı-lacivertli ekibe karşı sakin maçlar çıkarmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takıma ilk olarak 2010-2011 sezonunda transfer olan ve Beşiktaş'ta 5. sezonunu geçiren Quaresma, Türkiye kariyerindeki en çok kartı Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmalarında gördü. Beşiktaş formasıyla 5 sezonda 12 Fenerbahçe derbisine çıkan 34 yaşındaki oyuncu, bunların 9'unda kart görmekten kurtulamadı. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekiple oynanan maçlarda 7 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sadece 3 maçı kart görmeden tamamladı

Siyah-beyazlı futbolcu, Fenerbahçe maçlarının sadece üçünde kartla cezalandırılmadı. Quaresma, geçen sezon Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynanan lig ve kupa maçlarını kart görmeden tamamlamayı başardı. Beşiktaş, Portekizli oyuncusunun sakin kaldığı kupa mücadelesinde rakibine 1-0 mağlup olurken, ligdeki karşılaşmadan ise 1-1 berabere ayrıldı. Ricardo Quaresma, 2011-2012'de Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği lig mücadelesini de kart görmeden tamamladı.

Bu sezonki 3 Fenerbahçe maçında da kartla cezalandırıldı

Ricardo Quaresma, bu sezonki Fenerbahçe maçlarını daha da gergin yaşadı. Quaresma, siyah-beyazlı takımın lig ve kupada sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 3 karşılaşmada da kart görmekten kurtulamadı.

Ligin ilk yarısında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın 43. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Süper Lig karşılaşmasında ise sarı kartla cezalandırıldı. Siyah-beyazlı oyuncu, Fenerbahçe ile bu sezon oynanan üçüncü derbi maçında da sakinliğini koruyamadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yarı final mücadelesinin ikinci yarısında Jeremain Lens'in yerine oyuna dahil olan Quaresma, sadece 7 dakika sahada kalabildi. Ricardo Quaresma, maçın 52. dakikasında rakiplerine yönelik hareketlerinden dolayı kırmızı kart gördü.

Toplam 51 kart gördü

Ricardo Quaresma, Beşiktaş kariyerinde 51 kez kartla cezalandırıldı. Siyah-beyazlı oyuncu, 5 sezonda 6 kırmızı ve 45 sarı kart gördü.

Kartların büyük bölümü şampiyon takımlara karşı

Fenerbahçe maçlarını gergin yaşayan Quaresma, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor karşılaşmalarında da sakinliğini koruyamadı. Quaresma, siyah-beyazlı formayla toplam 51 kart görürken, bunların 23'ünü bu 4 ekibe karşı aldı. Tecrübeli futbolcu; Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor maçlarında 18 sarı ve 5 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı formayla 5 sezonda 6 kez kırmızı kartla oyun dışı kalan tecrübeli futbolcu, bu kartların 5'ini ligdeki şampiyon takımlara oynanan maçlarda görerek ilginç bir istatistiğe imza attı. Türkiye kariyerinde 11 Galatasaray maçında 4 kez sarı kartla cezalandırılan Quaresma, Trabzonspor maçlarında 1 kırmızı ve 4 sarı kart gördü. Hakemler, Beşiktaş adına gergin geçen Bursaspor karşılaşmalarında ise Quaresma'ya 2 kırmızı ile 3 sarı kart gösterdi.