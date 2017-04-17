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Fener menajerini İstanbul'a çağırdı

Fenerbahçe'nin Toulouse'dan Oscar Trejo'nun menajerini İstanbul'a çağırdığı ifade edildi

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Fener menajerini İstanbul'a çağırdı

Fransa'da yayın yapan RMC radyosu, Fenerbahçe'nin Toulouse'dan Oscar Trejo'nun menajerini İstanbul'a çağırarak bir görüşme yapmak istediğini iddia etti. Haberde, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Trejo ile Fenerbahçe dışında Guingamp'ın da ilgilendiği ifade edildi. Trejo, Toulouse'da 121 lig maçında 12 gol attı, 13 de asist yaptı. (goal)

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Anahtar Kelimeler:
FutbolFenerbahçeOscar Trejo
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