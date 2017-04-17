Fransa'da yayın yapan RMC radyosu, Fenerbahçe'nin Toulouse'dan Oscar Trejo'nun menajerini İstanbul'a çağırarak bir görüşme yapmak istediğini iddia etti. Haberde, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Trejo ile Fenerbahçe dışında Guingamp'ın da ilgilendiği ifade edildi. Trejo, Toulouse'da 121 lig maçında 12 gol attı, 13 de asist yaptı. (goal)
Fener menajerini İstanbul'a çağırdı
Fenerbahçe'nin Toulouse'dan Oscar Trejo'nun menajerini İstanbul'a çağırdığı ifade edildi
17 Nisan 2017 Pazartesi 14:04
Bu haber kez okundu.