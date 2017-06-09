Fener Monaco'luyu bitiriyor

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ı 2.2 milyon Euro'ya ikna etti. Artık transferde son aşamada. Günlerdir Nabil Dirar'ı kadrosuna katabilmek için büyük uğraşlar veren Fenerbahçe yönetimi nihayet mutlu sona ulaştı. Oyuncu ile her konuda anlaşan yönetim, Monaco ile de ortak nokta sağlarsa transfer gerçekleşecek. Dirar'ın Ligue 1 ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 18 maça çıkan Fas'lı yıldız, 1 gol ve 4 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.
"Fenerbahçe'ye yakınım"
Fenerbahçe'nin gündemindeki Nabil Dirar, transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Monaco'lu futbolcu, Fransız medyasına Fenerbahçe transferinin ileri bir noktaya geldiğini söyledi. Bu konuda ilk kez konuşan 31 yaşındaki Faslı futbolcu için Borsarama Dergisi, "Dirar ağzından kaçırdı, demek ki transfer bitme noktasına gelmiş" ifadelerini kullandı. Bu transferin an meselei olduğunu belirten dergi, Fenerbahçe'nin Nabil Dirar'ın yanı sıra Valbuena transferini de bitirmek üzere olduğunu yazdı. (beinsports)