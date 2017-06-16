Sarı Lacivertlilerin Dirar transferinde sadece masada bu oyuncu için olmadıkları, orta sahanın solunda forma giyen Gil Dias için de Fransız Kulübüyle anlaştıkları öğrenildi. Braga'dan iki sene önce 18 yaşındayken transfer ettiği Gil Dias'ı geçtiğimiz yıl Rio Ave'ye kiralayan Monaco, bu yıl 20 yaşındaki genç oyuncuyu Fenerbahçe'ye kiralıyor. Geçen sezon Rio Ave forması ile 34 maçın 30 unda ilk onbir oynayan Dias, Monaco'nun gelecek planları arasında yer alan isimler arasında anılıyor.
Fener, Monaco'yu bitiriyor
Transfer bombalarını bir bir patlatan Fenerbahçe Mehmet Ekici ve Mathiue Valbuena'dan sonra Nabil Dirar'ı da resmen açıkladı
16 Haziran 2017 Cuma 14:21
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Sarı Lacivertlilerin Dirar transferinde sadece masada bu oyuncu için olmadıkları, orta sahanın solunda forma giyen Gil Dias için de Fransız Kulübüyle anlaştıkları öğrenildi. Braga'dan iki sene önce 18 yaşındayken transfer ettiği Gil Dias'ı geçtiğimiz yıl Rio Ave'ye kiralayan Monaco, bu yıl 20 yaşındaki genç oyuncuyu Fenerbahçe'ye kiralıyor. Geçen sezon Rio Ave forması ile 34 maçın 30 unda ilk onbir oynayan Dias, Monaco'nun gelecek planları arasında yer alan isimler arasında anılıyor.