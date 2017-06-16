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Fener, Monaco'yu bitiriyor

Transfer bombalarını bir bir patlatan Fenerbahçe Mehmet Ekici ve Mathiue Valbuena'dan sonra Nabil Dirar'ı da resmen açıkladı

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Fener, Monaco'yu bitiriyor

Sarı Lacivertlilerin Dirar transferinde sadece masada bu oyuncu için olmadıkları, orta sahanın solunda forma giyen Gil Dias için de Fransız Kulübüyle anlaştıkları öğrenildi. Braga'dan iki sene önce 18 yaşındayken transfer ettiği Gil Dias'ı geçtiğimiz yıl Rio Ave'ye kiralayan Monaco, bu yıl 20 yaşındaki genç oyuncuyu Fenerbahçe'ye kiralıyor. Geçen sezon Rio Ave forması ile 34 maçın 30 unda ilk onbir oynayan Dias, Monaco'nun gelecek planları arasında yer alan isimler arasında anılıyor.

Aykut Kocaman yönetiminde her mevkiide rotasyon seçeneği yüksek bir takım kurmayı hedefleyen sarı lacivertliler Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Andre Castro ile de temas halinde. Beinsports'un haberine göre transferi bununla sınırlamayacak olan sarı lacivertliler forvet ve savunma beklerine takviye planlıyor. Öte yandan yönetim oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Ozan Tufan ve Volkan Şen için yurtdışından öneriler geldiği, oyuncuların tercihlerinin bu yönde olduğu öğrenildi.
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FutbolFenerbahçeGil DiasMonaco
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