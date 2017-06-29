Fener Perulu futbolcu için devrede

Daha önce Galatasaray'ın transfer gündemine giren Christian Cueva için Fenerbahçe devreye girdi.
Yaratıcı oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Cueva için girişimlerini hızlandırdı. Esporte Interativo; sarı-lacivertlilerin Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo forması giyen 25 yaşındaki Perulu sol kanat oyuncu 9 milyon euro'luk bir teklif yaptığını yazdı. 25 yaşındaki Cueva; 2013 yılında La Liga'da mücadele eden Rayo Vallecano'ya transfer oldu ancak kendini fazla gösterme fırsatı bulamadı. Daha sonra kısa süreliğine ülkesine dönen Cueva, 2016 yılında Brezilya'nın güçlü ekiplerinden Sao Paulo'ya transfer oldu. Cueva'nın Sao Paulo kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (goal)