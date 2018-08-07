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Fener umutlu dönüyor

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadele Benfica’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi

07 Ağustos 2018 Salı 23:55
Fener umutlu dönüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadele Benfica’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan Franco Cervi’nin ceza sahasına ortasında Jardel Nivaldo’nun kafa vuruşunda top kaleci Volkan’da kaldı.

69. dakikada Salvio’nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cervi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

84. dakikada Grimaldo’nun sol kanattan ortasında ceza yayında topla buluşan Castillo’nun düzgün vuruşunda yerden köşeye giden meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı

86. dakikada Pizzi’nin sol kanttan uzun gönderdiği topa penaltı noktasına yakın mesafeden kafa ile dokunan Almeida’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Stat: Estadio da Luz

Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dmitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx

Benfica: Vlachodimos xx, Ruben Dias xx, Almeida xx, Nivaldo xx, Grimaldo xx, Fejsa xx, Pizzi xx, Gedson Fernandes x, Franco Cervi xx, Salvio xx (Zivkovic dk. 75 x), Ferreyra xx (Nicolas Castillo dk. 63 xx)

Yedekler: Mile Svilar, German Conti, Rafa Silva, Andreas Samaris, Alfa Semedo

Teknik Direktör: Rui Vitoria

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Hasan Ali xx, Neustadter xx, Skrtel xxx, Mauricio Isla xx, Giuliano xx, Elif Elmas xx, Mehmet Topal xx, Nabil Dirar xxx (Barış dk. 86 ?), Valbuena xx (Mehmet Ekici dk. 61 xx), Alper xx (Soldado dk. 74 x)

Yedekler: Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Yiğithan Güveli, Ozan Tufan

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Gol: Cervi (dk. 69) (Benfica)

Sarı kartlar: Grimaldo (Benfica), Soldado, Mehmet Ekici, Elif Elmas (Fenerbahçe)

İHA

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