Fener ve Newcastle devreye girdi

Portekiz gazetesi Record'un haberine göre; bir süredir Josue için Portekiz kulübüyle görüşen sarı-lacivertliler, Aboubakar için de nabız yoklamaya başladı.
Haberde, sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Kamerunlu için Porto'nun talep ettiği 10 milyon euro'luk rakamı yüksek bulan siyah-beyazlıların bu transferden vazgeçtiği belirtildi. Şu sıralar Kamerun formasıyla Konfederasyonlar Kupası'nda boy gösteren Aboubakar'ın piyasasını yükseltmesini bekleyen Porto, 25 yaşındaki oyuncuyu yüksek bir fiyata satmayı hedefliyor. Josue'nin yanı sıra Aboubakar için de Porto'ya bir teklif sunmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin önümüzdek günlerde bu transferi bitirebileceği kaydedildi.
Newcastle da Aboubakar'ı istiyor
Beşiktaş, yeni sezonda Vincent Aboubakar'ı kadrosunda tutmak için çok zorlanacak gibi gözüküyor. Vincent Aboubakar'a Rennes'den sonra Newcastle United'da talip oldu. Fransız basınında Rennes'in Kamerunlu golcü için 10 milyon euro'luk teklif sunduğu iddia ediliyordu. Daily Express'te yer alan habere göre yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek olan Newcastle United da Aboubakar için Porto'nun kapısını çaldı. İngiliz devinin Aboubakar için 11 milyon euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.