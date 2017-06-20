Fener ve Newcastle devreye girdi

Portekiz gazetesi Record'un haberine göre; bir süredir Josue için Portekiz kulübüyle görüşen sarı-lacivertliler, Aboubakar için de nabız yoklamaya başladı.



Haberde, sezonu Beşiktaş 'ta kiralık olarak geçiren Kamerunlu için Porto'nun talep ettiği 10 milyon euro'luk rakamı yüksek bulan siyah-beyazlıların bu transferden vazgeçtiği belirtildi. Şu sıralar Kamerun formasıyla Konfederasyonlar Kupası'nda boy gösteren Aboubakar'ın piyasasını yükseltmesini bekleyen Porto, 25 yaşındaki oyuncuyu yüksek bir fiyata satmayı hedefliyor. Josue'nin yanı sıra Aboubakar için de Porto'ya bir teklif sunmaya hazırlanan Fenerbahçe 'nin önümüzdek günlerde bu transferi bitirebileceği kaydedildi.

Newcastle da Aboubakar'ı istiyor