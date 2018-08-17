Fenerbahçe 2'de 2 peşinde

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica'ya elendi. Evkur Yeni Malatyaspor ise Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen Malatya ekibi, lige 3 puanla başladı.

Hedef 10'da 10

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmesi halinde ligde üst üste 10. maçını kazanacak. Geçen sezon son 8 maçında puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk haftasından da sahadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart'ta Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Slimani forma bekliyor

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Malatya deplasmanında forma bekliyor. Teknik direktör Phillip Cocu, 30 yaşındaki golcü futbolcuyu hazır görmesi durumunda forma şansı verecek. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı yarın da forma giyemeyecek. Malatya ekibinde ise geçen hafta kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe karşısında kadroda olmayacak.

Yeni Malatyaspor'a puan vermedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk defa geçen sezon mücadele eden rakibiyle oynadığı 2 maçı da kazandı. Lig tarihinde ilk kez geçen sezon karşılaşan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da 3-1, deplasmanda ise 2-0 yenmişti.