Fenerbahçe 3 puan istiyor

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın konuk edeceği Çaykur Rizespor 'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Süper Lig'de son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, iyi gidişatını Çaykur Rizespor karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir'le de 2-2 berabere kalarak avantaj sağlayan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Geçen hafta sonu ligde Galatasaray'ı tek golle geçerek 53 puanla 3. sıradaki yerini sağlamlaştıran sarı-lacivertliler, ikinci Medipol Başakşehir'in lider Beşiktaş'la oynayacağı haftayı kayıpsız kapatmak için mücadele edecek. Son 2 maçta topladığı 4 puanla kümede kalma yolunda umutlanan Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor, 24 puanla 17. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisinde geçen hafta Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören Bright Edomwonyi forma giyemeyecek. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Moussa Sow'un "hat-trick" yaptığı maçta rakibini deplasmanda 5-1 yenmişti. Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Ülker Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Volkan ve Van Persie cezalı

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı kaptan Volkan Demirel ile Hollandalı futbolcu Robin van Persie, Çaykur Rizespor karşısında oynayamayacak. Geçen hafta Galatasaray derbisinde gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen bu iki futbolcu, yarın takımlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör Dick Advocaat'ın bu oyuncuların yerine kalede Fabiano Ribeiro, ileri uçta ise Moussa Sow'a görev vermesi bekleniyor.

7 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 30. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe 34. randevuda

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, yarın İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 33 lig karşılaşmasının 19'unu Fenerbahçe, 6'sını Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe, rakip filelere 66 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 31 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı Fenerbahçe 5-1 kazandı. Çaykur Rizespor, ligde 9 maçtır Fenerbahçe'yi yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Rize'de 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, daha sonra yaptığı 9 müsabakadan 6'sını yitirdi, 3'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 16 lig maçında 11 galibiyet, 2 yenilgi, 3 beraberlik aldı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 32, Çaykur Rizespor 12 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Fenerbahçe 2-1 galip geldi. Lige tutunma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1981'de mağlup edebildi. Karadeniz ekibi, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı. Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs 1981 tarihinde 3-2'lik skorla elde etti. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 14 lig maçından 11'ini Fenerbahçe kazandı, 3'ü berabere sonuçlandı, Çaykur Rizespor galibiyet alamadı.

İptal edilen maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç çok ilginç gelişmelere sahne oldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.