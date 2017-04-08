Fenerbahçe 3 puan peşinde

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Akhisar Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükselen, geçen hafta da ligde Kardemir Karabükspor'u yenen Fenerbahçe, üst sıralardan kopmamak için sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. 47 puanla 4. sırada bulunan sarı-lacivertliler, önündeki iki takım Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşılaşacağı haftayı iyi değerlendirmek istiyor. Fenerbahçe'de, sezonu kapatan Jose Fernandao dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Akhisar Belediyespor ise 30 puanla 14. sırada yer alıyor. Konuk ekipte Okan Buruk, cezası nedeniyle yarınki maçta yedek kulübesinde oturamayacak.
Derbi öncesi 6 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda, ligin 28. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.