Fenerbahçe Alanya deplasmanında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.



Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Osmanlıspor karşısında 90+1. dakikada Mehmet Topal'ın attığı golle dindiren sarı-lacivertliler, Alanya deplasmanından da 3 puanla ayrılmak istiyor. Fenerbahçe, ligde 41 puanla lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisine 4. sırada yer alıyor. Teknik direktörlüğe Safet Susic'in gelmesiyle çıkışa geçen Aytemiz Alanyaspor ise son 4 maçında 7 puan topladı. Geçen hafta Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Akdeniz temsilcisi, haftaya düşme hattının 5 puan önünde 15. sırada girdi. Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak.

Ligde Alanya'da ilk kez

İki takım Süper Lig'de ilk kez Alanya'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de, tarihinde bu sezon ilk defa yer alan Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'yle daha önce 2 resmi maç yaptı. Ligde ilk kez sezonun ilk yarısında Kadıköy'de karşılaşan bu iki takımın maçı 1-1 berabere sona erdi. Fenerbahçe, ligde ilk kez konuk olacağı rakibiyle Alanya'da daha önce Türkiye Kupası maçı oynadı. Sarı-lacivertliler 23 Ocak 2008'de oynanan maçta tarihi bir skorla rakibini 10-3 mağlup etmişti. İki takım daha önce Alanya'da iki kez de hazırlık maçı yapmıştı.

De Souza ve Hasan Ali Kaldırım cezalı

Fenerbahçeli futbol cular Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım, sarı kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Geçen hafta Osmanlıspor maçında bu sezon 4. kez sarı kart gören De Souza ve Hasan Ali, Alanya deplasmanında yer alamayacak. Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Geçen hafta sağ arka adalesinden sakatlanarak Osmanlıspor karşısında maçı tamamlayamayan Simon Kjaer'in de Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe ligde 2017'de deplasmanda kazanamadı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2017 yılında dış sahada henüz galibiyetle tanışamadı. Bu yıl deplasmanda 3 lig maçına çıkan sarı-lacivertliler, Kayserispor'a 4-1 yenilirken, Bursaspor ve Gaziantepspor'la da 1-1 berabere kaldı.

Gol sıkıntısı çekiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de gol sıkıntısı çekiyor. Sarı-lacivertliler, son 6 lig maçında sadece 5 gol atabildi. Bu 5 golün 4'ünü ise orta saha oyuncuları kaydetti. Fenerbahçe, bu 6 maçın hiçbirinde birden fazla gol atamadı. Forvetlerinden skora son dönemde katkı alamayan sarı-lacivertlilerde, ligde son 5 haftada santraforlardan tek gol katkısı penaltıdan Moussa Sow'dan geldi.

3 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve haftaya Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.