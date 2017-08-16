Fenerbahçe avantaj peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, yarın deplasmanda Makedonya temsilcisi Vardar'la karşı karşıya gelecek.



Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek. Maç, beinINSports 1'den naklen yayınlanacak. Geride kalan sezonu 3. sırada bitirdiği için UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eledi. Avusturya'da ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda 1-1'lik beraberlikle adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi deplasmandan yine avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Makedonya'da son 3 sezonu şampiyon tamamlayan Vardar, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başladı. 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Malmö'yü geçen Vardar, 3. ön eleme turunda ise Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elendi.

Muhtemel 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçında takımda kaleci değişikliğine gidebilir. Sturm Graz maçlarında ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Göztepe mücadelesinde Volkan Demirel'i tercih eden Kocaman'ın, Vardar karşısında Carlos Kameni'ye görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Vardar karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan (Mehmet Topal), Nabil Dirar, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Van Persie.

İki eksik

Sarı-lacivertli ekip, Vardar karşısında iki futbol cusunu kullanamayacak. Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ile Jose Fernandao, Makedonya deplasmanında forma giyemeyecek. Öte yandan, sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Roberto Soldado'nun, maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe Avrupa'da 219. kez sahada

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Makedonya deplasmanında Vardar'la karşılaşacak Fenerbahçe, 43. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 219. maçına çıkacak. Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna kalan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 218 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 273 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 322 gol gördü.

Deplasmanda performansı yükseldi

Genel olarak Avrupa kupalarında deplasmanda iyi sonuçlar elde edemeyen sarı-lacivertliler, 2010 yılından bu yana ise dış sahada performasını artırdı. Fenerbahçe, son 7 yılda Avrupa'da deplasmanda oynadığı 27 maçın 18'ini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakiplerine 9 kez de yenildi.

Ön elemelerde başarılı

Fenerbahçe, toplamda Avrupa'da 24 kez ön eleme maçına çıktı ve bunların 16'sında tur atlamayı başardı.

İlk kez Makedon takımıyla

Daha önce 33 farklı ülkeden takımla oynayan Fenerbahçe, 43 yıllık Avrupa macerasında ilk kez bir Makedonya takımıyla karşı karşıya gelecek. Başkent Üsküp'ün takımı Vardar, Makedonya Ligi'nde son 3 sezonda şampiyonluğa ulaştı.

Teknik direktörü istifa etti

Vardar Teknik Direktörü Goce Sedlovski, Fenerbahçe maçı öncesi görevinden istifa etti. Futbolculuk döneminde Türkiye'de Diyarbakırspor forması da giyen 43 yaşındaki teknik adam, 2015 yılında geldiği ve 2 şampiyonluk yaşadığı Vardar'daki görevini bıraktı.