Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117776
ALTIN
161.908
DOLAR
3.7866
STERLİN
5.2935
EURO
4.6578

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı geçti

Fenerbahçe bu sezonki taraftar ortalamasıyla Beşiktaş'ı geçerek, Galatasaray'ın ardından ikinci sıraya yükseldi

23 Şubat 2018 Cuma 16:52
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı geçti

Fenerbahçe bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iç saha maçlarındaki doluluk ortalamasında Beşiktaş'ı geçerek, Galatasaray'ın ardından ikinci sıraya yükseldi.

Passolig yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray 38 bin 731 seyirci ortalamasıyla üç büyük takım arasında ilk sıradaki yerini korurken, sarı-lacivertliler, bu sezon seyirci ortalamasını yükseltip Beşiktaş'ı geçerek ikinci sıraya yerleşti. Fenerbahçe şimdiye kadar ev sahibi olduğu maçları ortalama 29 bin 429 seyirci karşısında oynadı.

Ülker Stadı'nda geçen sezon ligin ilk 22 haftasında ortalama 19 bin 872 taraftarın tribünden desteklediği sarı-lacivertli ekip, bu sezon aynı dönemde seyirci ortalamasını yüzde 48 oranında artırmayı başardı. Sarı-lacivertli taraftarların en çok ilgi gösterdiği karşılaşma ise Beşiktaş ile oynanan derbi oldu. Bu maçı 44 bin 690 Fenerbahçe taraftarı izledi.

Beşiktaş yüzde 9 seyirci kaybı yaşadı

Geçen sezon Vodafone Park'ta maçlarını 32 bin 128 seyirci ortalamasıyla oynayan Beşiktaş ise bu sezon yüzde 9 oranında seyirci kaybı yaşadı. İç sahada biri cezası nedeniyle seyircisinden yoksun 10 maça çıkan siyah-beyazlıların, ortalama 28 bin 993 taraftarı tribünlerde yer aldı. Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Park'ta en çok ilgiyi Galatasaray ile sezonun ilk yarısında oynanan maçta gösterdi. Siyah-beyazlı ekibin 3-0 kazandığı derbiyi 39 bin 492 Beşiktaşlı takip etti.

En fazla kart Galatasaraylılarda

Toplam satışı 3 milyon 600 bini geçen Passolig kartına en fazla ilgiyi Galatasaraylılar gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar 672 bin 74 kart satın aldı. Galatasaraylıları 645 bin 964 kartla Fenerbahçeliler, 613 bin 388 kartla da Beşiktaşlılar izliyor.

AA

Son Güncelleme: 23.02.2018 16:55
Anahtar Kelimeler:
Süper Toto Süper LigPassoligGalatasarayFenerbahçeBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hakem arada kalacak gibi gözüküyor"
"Hakem arada kalacak gibi gözüküyor"
"UEFA, Galatasaray’a şans verecektir"
"UEFA, Galatasaray’a şans verecektir"
Cenk yine yedek
Cenk yine yedek
Trabzonspor satılıyor mu?
Trabzonspor satılıyor mu?
Avrupa Ligi'nde dev eşleşme
Avrupa Ligi'nde dev eşleşme
Otobüslere zarar veren yandı
Otobüslere zarar veren yandı
Terim'den Cengiz yorumu
Terim'den Cengiz yorumu
Rize, Süper Lig'e inanıyor
Rize, Süper Lig'e inanıyor
Gelişi ile gidişi bir oldu
Gelişi ile gidişi bir oldu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim