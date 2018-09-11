"Fenerbahçe bizi ilgilendirmiyor"

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftaya 8 puanla 5. sırada giren Atiker Konyaspor'un savunmada görev yapan isimlerinden Ferhat Öztorun, bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçına 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

Ferhat Öztorun, yaptığı açıklamada, ligin 4. haftasında oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçından 3 puanla ayrılmalarının kendileri için çok iyi olduğunu aktardı.

Malatyaspor maçında gözüne dirsek geldiği için oyundan çıkmak zorunda kaldığını belirten Ferhat, "Az bir morluk kaldı ama şu an iyiyim. Bu hafta itibariyle çok önemli maçlara başlayacağız. Süper Lig'de 4 haftalık zor bir fikstürümüz var. Buradan en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. Bu hafta keza yine çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu 4 haftayı da güzel sonuçlarla bitireceğiz." diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin ardından geçen hafta da Kayserispor'a yenilen sarı-lacivertlilerin üst üste 3 maçtan yenik ayrıldığını hatırlatan Ferhat, bunun kendilerini rehaveti sokmadığını vurguladı. Fenerbahçe için de Konyaspor maçının çok önemli olduğuna dikkati çeken 31 yaşındaki futbolcu, "Rakibimiz lige istediği gibi başlayamadı. Fenerbahçe'nin kötü gidişatı bizi ilgilendirmiyor. Bizim için her maç 3 puan değerinde. Elimizden geleni sahaya yansıtıp, en iyi sonucu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan Türk futboluna katkı sağlamak"

Ferhat Öztorun, son günlerde yeniden tartışılan yabancı oyuncu kuralına ilişkin ise "Yetenekli ve kaliteli yabancı gelecekse her zaman gelsin ama sırf transfer yapmak için yabancı alınmasın." değerlendirmesinde bulundu. Bazı yabancı oyuncuların yerine genç oyunculara şans verilmesi gerektiğini savunan Ferhat, şunları kaydetti: "Yabancı diye alınan bazı oyuncuların yapacağını buradaki genç arkadaşlarımız da gerçekleştirebilir. Böylece ülkemiz adına daha iyi oyuncular yetişir. Bu da Türk futbolunu geliştirir. Yabancı da olsa yetenekli ve milli oyuncular gelirse, onlar da Türk futboluna katkı sağlar. Önemli olan burada Türk futboluna katkı sağlamak. Hepimizin temennisi, Türk futbolcuların çok daha iyi olması ve daha çok forma şansı bulmasıdır."