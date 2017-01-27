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Fenerbahçe bizimle masaya oturdu

Fenerbahçe yönetimi, Rodriguinho transferi için kulübü Corinthians'la yaptığı görüşmenin ardından Brezilya'dan ayrıldı

27 Ocak 2017 Cuma 15:16
Fenerbahçe bizimle masaya oturdu

Globo Esporte'de yer alan habere göre Corinthians, perşembe akşamı Türkiye'den gelen Fenerbahçe yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertli ekip Rodriguinho için ilgisini belirtirken Brezilya ekibi onu takımda tutmak istediklerini iletti. Corinthians, 28 yaşındaki oyuncunun Aralık 2017'de bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 

Corinthians Sportif Direktörü Flavio Adauto, "Fenerbahçe, Rodriguinho için bizimle masaya oturdu ancak biz daha teklif aşamasına gelmeden onu takımda tutma isteğimizi ilettik. Onlar da Avrupa'ya geri döndü" ifadelerini kullandı. Brezilya ekibi Rodriguinho'nun bonservisinin %50'sine sahipken %40'ı Capivariano, %10'u da America-MG'ye ait. 28 yaşındaki oyuncu kulübünden 3 yıllık yeni sözleşme isterken Corinthians 2 yılda diretiyor. 
Anahtar Kelimeler:
FutbolFenerbahçeCorinthiansRodriguinho
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