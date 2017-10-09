Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımdan ayrılması beklenen Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı.

The Sunday Express'te yer alan haberde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcunun transferi için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü. Haberde bu transferin Mesut'un Türk asıllı olması nedeniyle mümkün olduğu, ancak oyuncuyla Manchester United'ın da ilgilendiği belirtildi. Arsenal yönetiminin sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Mesut'u Ocak ayında elden çıkarmaya sıcak baktığı biliniyor.