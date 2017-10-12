Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe karşılaşmasından puan veya puanlarla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Gevrek, yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlattı. Milli maç dolayısıyla lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek zorlu Fenerbahçe karşılaşmasına Antalya'da kamp yaparak hazırlandıklarını anlatan Gevrek, iyi bir hazılık dönemi geçirdiklerini ifade etti. Fenerbahçe'nin zorlu bir rakip olduğuna dikkati çeken Gevrek, rakipleriyle Süper Lig'de ilk kez mücadele edeceklerini kaydetti.

Gevrek, Fenerbahçe karşılaşmasının son derece önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Fenerbahçe ile 2011'de Türkiye Kupası'nda sahamızda karşılaşmış ve maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştık. Fenerbahçe büyük bir camia biliyoruz ama biz de sahada en iyi şekilde mücadele ederek Kadıköy'den puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İnşallah başarılı olacağız."

Milli maç arasının, yeni teknik direktörleri Erol Bulut'un takıma uyumuna katkı sağladığını aktaran Gevrek, zorlu karşılaşmadan mutlak puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini aktardı. Gevrek, takımdaki birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğunu dile getirerek, ilerleyen haftalarda daha iyi konuma geleceklerini savundu. İyi bir kadro kurduklarını belirten Gevrek, "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah hedefimizin daha da üzerine çıkarız." diye konuştu.

"Futbolda her şey olabilir"

Sportif direktör Ali Ravcı ise milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Ravcı, "Moral ve motivasyon olarak da iyi durumdayız. Eksik olan oyuncularımız var. Rahman Buğra Çağıran, Issam Chebake ve Azubuike'nin sakatlığı bulunuyor. Eksikler olsa da diğer futbolcularımızın bu açığı gidereceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Ravcı, Fenerbahçe maçının kendileri için zor olacağını belirterek, "Fenerbahçe her ne kadar sezona iyi başlamasa da neticede Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir. Kadıköy'deki maç bizim için kolay geçmeyecek ama futbolda her şey olabilir. Biz de elimizden gelen tüm gayreti gösterip Kadıköy'den en kötü puanla dönmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz ama biz de iyi bir takımız. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

7 haftada 2 galibiyet aldı

Süper Lig'e Osmanlıspor'u 3-1 yenerek başlayan sarı-siyahlı ekip, ardından deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada iç sahada Antalyaspor'u ağırlayan Yeni Malatyaspor, 1-1 biten müsabakada son dakikalarda gelen golle 1 puan aldı. Ligin 4. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Malatya ekibi, bu kez son dakika golüyle 3-2 yenildi. Kasımpaşa müsabakasından sonra teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifa etmesiyle sarsılan Evkur Yeni Malatyaspor, 5. haftada Yeni Malatya Stadı'ndaki ilk maçta Bursaspor'u ağırladı. Sarı-siyahlılar, rakibine 4-2 mağlup oldu. İyi başladığı ligde sıkıntılı günler geçiren Malatya temsilcisi, altyapı antrenörlerinden Hakan Çalışkan yönetiminde deplasmanda çıktığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasını 4-2 kazanarak nefes aldı.

Sarı-siyahlılar, yeni teknik direktörleri Erol Bulut yönetiminde ligin 7. haftasında iç sahadaki maçta Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 8 puanla 12. sırada bulunuyor.