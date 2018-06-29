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Fenerbahçe'de bir gelenek bozuldu

Fenerbahçe, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor

29 Haziran 2018 Cuma 14:20
Fenerbahçe'de bir gelenek bozuldu

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını dün gerçekleştiren sarı-lacivertli takım, bugün ise basına açık ilk çalışmasını yaptı. Teknik direktör Phillip Cocu, antrenmandan önce basın mensuplarının yanına gelerek kısa bir açıklama yaptı. Gazetecilerle tanışan Cocu, "Hepinize iyi bir sezon diliyorum. Çok sık görüşeceğiz. Umarım birlikte iyi bir şekilde çalışırız. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Antrenmanın basına açık bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde, milli takımlarının kamplarına katıldıkları için izinli olan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter, Nabil Dirar ve Carlos Kameni takıma henüz dahil olmadı. Bu 6 futbolcunun da 3 Temmuz Salı günü İstanbul'da takıma dahil olacağı aktarıldı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de antrenmanı takip ederken, sözleşmesi biten kaleci Volkan Demirel çalışmada yer almadı.

İki yurt dışı kampı olacak

Fenerbahçe, sezon hazırlıkları kapsamında iki yurt dışı kampı yapacak. Sarı-lacivertlilerin bu sezon Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitmeyeceği bildirildi. Fenerbahçe, ilk yurt dışı kampını 9-18 Temmuz'da yapmayı planlıyor. İkinci kampın ise yurt dışında bir hazırlık maçı turnuvası olacağı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 29.06.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGPhillip CocuFutbolFenerbahçeAntrenman
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