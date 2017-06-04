Fenerbahçe'de hayal kırıklığı

Şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'de 8 sene sonra ilk 2'nin dışında kalan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası ve Avrupa'da da istediği sonuçları elde edemedi. Son şampiyonluğunu 2013-2014'te yaşayan Fenerbahçe , zirveyi 2014-2015'te Galatasaray'a, son iki sezonda ise Beşiktaş'a kaptırdı. Sezonu mutlu sonla bitiren Beşiktaş'ın 13, ikinci Medipol Başakşehir'in ise 9 puan gerisinde 64 puanla ligi tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini 4 yıla çıkardı.

18 yıl sonra 3. oldu

Fenerbahçe, 18 yıl sonra ligi 3. sırada bitirdi. Son olarak 1998-1999 sezonunda ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 18 yıl sonra aynı dereceyi tekrarladı.

4. yıldıza yine rötar

Süper Ligi zirvede tamamlayamayan Fenerbahçe, 4. yıldız hayaliyle çıktığı 3. sezonda da istediğini alamadı. Lig tarihinde 19 şampiyonluğu bulunan ve 2014-2015'te Galatasaray'la girdiği 20. şampiyonluk yarışında rakibine geçilen sarı-lacivertli takım, 4. yıldız hedefini yine erteledi.

Kupa ve Avrupa hedefi de gerçekleşmedi

Fenerbahçe, ligde olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da da taraftarını üzdü. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco karşısında havlu atan sarı-lacivertliler, play-off turunu geçerek adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şampiyon olan İngiliz temsilcisi Manchester United'ın da yer aldığı grubu birinci bitiren sarı-lacivertliler, buna karşın bir sonraki turda Rus ekibi Krasnodar'a elenerek Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finale kadar gelebildi. Yarı finalde sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'e 2-2 biten iki maçın sonunda penaltılarla elendi.