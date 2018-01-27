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Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı başladı

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:38
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Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Vefa Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya üyelerin ilgisi yüksek oldu.

Toplantıda, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Öte yandan, sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulu öncesi başkan adaylığını daha önce açıklayan eski yönetici Ali Koç da toplantıda yerini aldı.

Toplantının başlangıcında üyelere hitap eden Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün olağan genel kurulunun, çoğunluk sağlanması halinde 26-27 Mayıs, aksi takdirde ise çoğunluğa bakılmaksızın 2-3 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Küçük, sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren bir konuşma da yaptı. Sarı-lacivertli kulüpte ayrıca, 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaket ile gümüş ve altın rozetleri verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aziz YıldırımFenerbahçeFutbolSporSÜPERLİGYüksek Divak Kurulu Toplantısı
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