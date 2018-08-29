Fenerbahçe'de yeniler imza attı

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferleri Diego Reyes ve Michael Frey'e basın önünde imza attırdı. Ülker Stadı'nda düzenlenen töreni sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da izledi. Törende bir konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli, çok istedikleri iki oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Her ikisi de kalıcı transferlerimiz. Çok genç ve değerlenecek isimler. Haftalardır aramıza katılmaları için çalışmalar yapıyoruz. Takıma katıldıkları için çok mutluyuz." diye konuştu.

"Cocu beni PSV'ye istemişti"

Fenerbahçe'de olduğu için mutluluk duyduğunu söyleyen Diego Reyes, sarı-lacivertli kulübün teknik direktör Phillip Cocu'nun kendisini daha önce de transfer etmek istediğini söyleyerek, "Burada olmaktan çok mutluluk ve gurur duyuyorum. Cocu beni Dünya Kupası öncesinde PSV'ye istemişti, kısmet Fenerbahçe'ye oldu. Benim için en doğru yerin Fenerbahçe olduğunu biliyordum. İsteğimin gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin yanı sıra çok sayıda teklif aldığını da vurgulayan Meksikalı oyuncu, "Avrupa'dan, Meksika'dan çok teklif geldi ama ben Fenerbahçe'yi tercih ettim. Çünkü burası oynamak istediğim tek kulüp." dedi.

"Şampiyonluk yaşamak istiyorum"

Fizik olarak kendini hazır hissettiğini ifade eden savunma oyuncusu şunları kaydetti: "Fizik olarak kendimi hazır iyi hissediyorum. Tamamen hazır olduğumu söyleyebilirim ama ilk on birde ne zaman yer alacağımı hoca belirleyecek. Hem savunmada hem ön liberoda kendimi rahat hissediyorum. Bunun kararını zaman içinde hoca verecek. Bu takımla bu sene şampiyonluk yaşamak istiyorum."

Hakkında sakat olduğu yönünde çıkan haberlere de cevap veren Reyes, "Yanlış haberlerin nereden geldiğini bilmiyorum. Porto ile sözleşme yenilememe sebebim benim istememiş olmamdı. Porto'da bana görev verildiğinde oynuyordum. Oynamama sebebim hocanın tercihiydi. Mutlu ve başarılı olacağım bir yerde oynamak istedim. O yüzden buraya geldim." değerlendirmesinde bulundu.

"Gerçeği yansıtmamaktadır."

Reyes'e yöneltilen sakatlıkla ilgili soru üzerine araya giren Comolli şunları söyledi: "Diego hakkında çıkan yalan haberlerin sayısına çok şaşırmış durumdayım. 2015-2016 sezonunda Sociedad'ta oynarken 38 maçın 31'inde yer aldığını, 2016-2017 sezonunda Espanyol'da 38 maçın 34'ünde oynadığını görebiliriz. Bu arada kalan 4 maçlık boşluk ise Espanyol'un transferde geç kalmasından dolayı gerçekleşmiş. 2017-2018 sezonunda Porto'da 48 maçın 47'sinde yer aldığını görebiliriz. Diego'nun sakat olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."

"Mücadele eden bir santrforum"

Sarı-lacivertli takımın yeni forvet oyuncusu Michael Frey ise savaşçı bir karaktere sahip olduğunu belirterek, santrfor bölgesindeki rekabetten kaçınmayacağını söyledi. Frey imza törenindeki konuşmasında, "Burada olmaktan çok mutluyum. Diğer santrforlar da çok yetenekli, kariyerlerine saygı duyduğum isimler. Onlardan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Geçen sene çok gol attım. Çok koşan, savaşan, takım için mücadele eden bir santrforum. Çok yönlü bir oyuncuyum. Çift ve tek santrfor oynadığım zaman oldu. Santrfor arkasında da görev yaptım. Hangi rolde oynayacağımın kararını hoca verecek." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkmak için sabırsızlandığını sözlerine ekleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Burada çok ateşli bir atmosfer var. Fenerbahçe taraftarı inanılmaz. Onlara karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe çok güzel ve büyük bir kulüp. Avrupa'da da biliniyor. Buraya gelmemdeki en büyük sebep mücadeleyi seviyor olmam." şeklinde konuştu.