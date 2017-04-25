"Fenerbahçe'den puan almalıyız"

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.



Hafif sakatlığı bulunan Ümit Kurt'un yer almadığı antrenmanda Karaman, kalecileri özel olarak çalıştırdı. Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Özgür: "Elimizden geleni yapacağız"

Takımın orta saha oyuncusu Özgür Çek , Fenerbahçe maçında puan almaktan başka şansları olmadığını söyledi. Özgür, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, oynadıkları son iki maçta 4 puan aldıklarını belirtti. Ligin 28. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında çok iyi oynadıklarını ifade eden Özgür, "Gol pozisyonları bulduğumuz bir maç oldu. Bizim açımızdan, yılın özeti bir maçtı. Bu tür oynadığımız maçların çoğunu kaybettik, beraberlik dahi alamadık." dedi.

Özgür, Fenerbahçe karşılaşmasının kendileri açısından zor olacağına işaret ederek, "Ligin yukarılarında olan bir takım. Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Fenerbahçe maçında puan almaktan başka şansımız yok. Ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız ve oradan puanlarla ayrılmamız gerekiyor." diye konuştu. Sahada ortaya koydukları mücadelede bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Özgür, "Sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Sezonun genelinde bu böyle oldu. İnşallah Fenerbahçe maçında girdiğimiz pozisyonları değerlendiririz. Rakiplerimizin alacağı sonuçlar tabii önemli ama biz kendi üzerimize düşeni yapıp kendi göbeğimizi kendimiz kesmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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