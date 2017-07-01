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Fenerbahçe, Düzce'ye gitti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları öncesinde ilk kampını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacak

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Fenerbahçe, Düzce'ye gitti

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu öncesinde ilk kampını gerçekleştirmek üzere Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti. 

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da İstanbul'da başlayan ve çalışmalarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, ilk kampını Topuk Yaylası'nda yapacak. Fenerbahçe, 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kalacak, aynı gün Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla yapacağı özel maç sonrası İstanbul'a dönecek. Kafilede, daha önce kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike yer almıyor. Ayrıca, milli takım kamplarına katıldıkları için tatile geç çıkan oyuncuların da Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampa 4 Temmuz Salı günü katılacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, sezon öncesi yurt dışı kampını ise İsviçre'nin Lozan şehrinde gerçekleştirecek. İkinci kamp programı için 11 Temmuz Salı günü Lozan şehrine gidecek Fenerbahçe, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar kamp yapacağı İsviçre'de 4 hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe, sırasıyla 12 Temmuz'da Portekiz'in Sporting Lizbon, 15 Temmuz'da Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz'da İspanya'nın Athletic Bilbao ve 19 Temmuz'da Fransa'nın Monaco takımlarıyla karşılaşacak.
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