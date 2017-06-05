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Fenerbahçe Ekici'yi açıkladı

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'yle anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe Ekici'yi açıkladı

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici'yle anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ekici'yle 17 Haziran'da açılacak 1. transfer ve tescil döneminde resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtilerek, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmeler sonucu, takımımıza transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır." denildi. Trabzonspor Kulübü tarafından ocak ayında kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekiple 2,5 sezonda 83 maçta 18 gol kaydetti. Mehmet, kariyerinde 12 defa da A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.

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