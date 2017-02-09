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"Fenerbahçe geçmişte kaldı"

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Cortinthians'ın orta saha oyuncusu Rodriguinho, sarı lacivertliler hakkında konuşurken; kulübüyle yeni bir sözleşme imzalayacağının sinyalini verdi

09 Şubat 2017 Perşembe 17:12
"Fenerbahçe geçmişte kaldı"

Daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye transfer olamadığı için mutsuz olduğunu dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, Brezilya basınına konuştu ve bu kez farklı bir yorumda bulundu.

Fenerbahçe'ye transferininin gerçekleşmemesi nedeniyle hayıflanmadığını dile getiren Rodriguinho, "Her şeyden önce; harika bir takımı, harika bir kalabalığı ve harika bir kulübü temsil ediyorum. Burada mutlu olmamama imkan yok. Fenerbahçe benim için geçmişte kaldı. Takım arkadaşlarıma yardım etmeye ve bana iyi bir maaş veren kulübüme hizmet etmeye odaklandım" ifadesini kullandı. Aralık'ta bitecek sözleşmesinin yenilenmesi hakkında da görüşlerini dile getiren, "Sözleşme yenilemek için oturup konuşalım, eğer herkes için iyiyse, işi açıklığa kavuştururuz" diyerek sözleşme uzatma sinyali verdi.
Son Güncelleme: 09.02.2017 20:09
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolRodriguinhoCortinthians
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