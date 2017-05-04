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Fenerbahçe hibrit çime geçiyor

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının iç saha maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nın zeminine sezon sonu hibrit çim yapılacağını bildirdi

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Fenerbahçe hibrit çime geçiyor

Fenerbahçe Kulübü Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, FBTV'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Metin Doğan, Ülker Stadı'nın yanı sıra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne de hibrit çim yapacaklarını ve gelecek sezonu yetiştireceklerini anlatarak, şöyle konuştu: "Yeni teknolojiler geldi ve bizim çimimiz ömrünü tamamladı. Aslında 1-2 sene daha gider ama şimdi yeni hibrit sistem ile çim düzenlemesi konusunda başkandan talimat ve karar aldık. Çalışmalara başladık, anlaşmaları yaptık. Oyuncunun antrenman yaptığı zeminle maç oynadığı zemin birbirine uyumlu olmalı. Onun için Samandıra'daki antrenman sahalarımızdan bir tanesine hibrit sistemli çim düzenlemesi yaptık. Yeni sezona hem Samandıra'ya hem stadımıza, hibrit sistem çim düzenlemesini yetiştireceğiz."
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FutbolFenerbahçeMetin DoğanÜlker StadıHibrit çimSamandıra
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