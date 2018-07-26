Fenerbahçe, İzmir'de çalıştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yarın özel maçta karşılaşacak Fenerbahçe, Ege temsilcisinin tesislerinde antrenman yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde çalıştı. İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman öncesinde Cocu, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda, sakatlıkları olan Şener Özbayraklı, Aatıf Chahechouhe, Roberto Soldado ve İsmail Köybaşı ile kadroda bulunmayan Salih Uçan yer almadı.

Antrenmanı Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da takip etti.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam yapacağı idmanla sürdürecek.