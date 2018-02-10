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Fenerbahçe kader maçında

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki kritik maçta yarın lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:52
Fenerbahçe kader maçında

Süper Lig'de son iki haftada Trabzonspor ve Gençlerbirliği'yle berabere kalarak 4 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde üçüncü sırada haftaya girdi.

Ligde 13 haftayla bu sezon en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, bu unvanını koruyarak, rakibiyle olan puan farkını azaltmaya çalışacak. Süper Lig'de son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertli ekip, daha sonraki 13 maçtan 7 galibiyet, 6 beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 6'sı Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 19 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir 3-2 kazandı. Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

3 eksik

Fenerbahçe'de 3 futbolcu yarın forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Martin Skrtel, Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı, takımlarını yalnız bırakacak. Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Jose Fernandao.

AA

Son Güncelleme: 10.02.2018 18:53
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolHalil Umut MelerMedipol BaşakşehirSporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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