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"Fenerbahçe kimliğini göstereceğiz"

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Sow, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi

02 Şubat 2017 Perşembe 17:04
"Fenerbahçe kimliğini göstereceğiz"

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Sow, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları derbi maça en iyi şekilde hazır olmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Beşiktaş'ın son dönemdeki form durumu iyi gözüküyor. Geçtiğimiz yılın devamı niteliğinde bir sezon yaşıyorlar. İyi oynayıp, iyi mücadele ediyorlar ama biz de Fenerbahçeyiz. Ne olursa olsun, hiçbir şekilde düşünmeden sahaya çıkıp Fenerbahçe kimliğimizi göstermemiz gerekiyor. Biz, Fenerbahçeyiz ve her zaman galibiyet için sahaya çıkarız. Herkes bizden galibiyet bekliyor, bizim de o maça en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor."  

Afrika Uluslar Kupası'nda formasını giydiği Senegal'in elenmesinin ardından Türkiye'ye dönerek sarı-lacivertli takımın antrenmanlarına katılan Sow, iyi bir turnuva geçirdiğini vurgulayarak, "Bence Senegal'in uzun yıllardır en iyi oynadığı Afrika Kupası'ydı. İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. 3 maç oynadım ve ilk 11'de görev aldığım karşılaşmalar da oldu. Bir de gol attım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Takımıma katkı sağlamak için mücadele ettim." ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 02.02.2017 17:04
Anahtar Kelimeler:
SowFenerbahçeFutbol
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