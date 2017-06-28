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Fenerbahçe kontrolden geçiyor

Fenerbahçe'de, 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi

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Fenerbahçe kontrolden geçiyor

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti. 

Liv Hospital'da takım doktoru Burak Kunduracıoğlu gözetiminde gerçekleştirilen kontrollerde, Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Şener Özbayraklı, Salih Uçan, Alper Potuk, Robin van Persie, Fernandao ve Stoch yer aldı. Kan örneği alınan futbolculara, daha sonra solunum ve efor testi yapıldı. Sarı-lacivertliler, göz ve ortopedi servislerinde de muayene edildi. Takımda diğer futbolcuların kontrolleri ise yarın yapılacak.
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FutbolFenerbahçeSağlık Kontrolü
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