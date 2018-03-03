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Fenerbahçe kritik dönemeçte

Fenerbahçe, yarın sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak

03 Mart 2018 Cumartesi 10:44
Fenerbahçe kritik dönemeçte

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak.

Ligde geride kalan 23 haftada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgiyle 44 puan toplayarak averajla Beşiktaş'ın ardından 4. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, son 3 lig maçını gol yemeden kazanan ve 30 puanla 11. basamakta bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında sezonun ilk yarısında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maçı yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı.

Üç eksik

Fenerbahçe'de üç futbolcu, Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Vincent Janssen'in yanı sıra Beşiktaş ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören kaleci Volkan Demirel ve Alper Potuk takımlarını yalnız bırakacak.

Ligin 23. haftasındaki Beşiktaş derbisinden sonra 1 maç ceza verilen Jose Fernandao, cezasını Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş müsabakasında çekti. Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın şans vermesi durumunda Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında formasını terletebilecek. Öte yandan Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.

İç sahada 9 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 4. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında yaşayan sarı-lacivertli ekip, sonrasında Ülker Stadı'nda yaptığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

12. randevu

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 11 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 4 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 13 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 

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