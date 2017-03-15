Fenerbahçe Lens’siz zorlanıyor

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Jeremain Lens, babasının cenazesi nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, Lens’in forma giymediği 5 lig maçında sadece 2 galibiyet alabildi. Fenerbahçe’de Konyaspor maçı öncesi Lens’in yokluğu can sıkıyor. Babasının cenazesine katılmak için Hollanda’ya giden ve ardından da cenazeyle birlikte Surinam’a geçen yıldız futbolcu, cuma günü Atiker Konyaspor’la oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek. 17 lig maçında 3 gol atıp 9 asist yapan Jeremain Lens’in yokluğunda sarı-lacivertli takım kazanmakta zorlanıyor. Yıldız oyuncunun forma giymediği 5 lig maçında yalnızca 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, diğer 3 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Lens, geride kalan haftalarda yalnızca 1 mücadelede yedek kaldı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maç kaçıran Lens, Beşiktaş mücadelesinde de oyuna sonradan girdi.

İKİNCİ YARIDA 1 MAÇTA OYNAYAMADI

Jeremain Lens’in sakatlığı nedeniyle forma giymediği 6 ve 7. hafta maçlarında Osmanlıspor deplasmanına giden, akabinde de Alanyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, bu iki maçtan da 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Lens, 11 ve 12. haftalarda da sakatlık nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Ancak Fenerbahçe bu karşılaşmalarda Galatasaray’ı evinde 2-0, Çaykur Rizespor’u da deplasmanda 5-1 mağlup etmişti. Lens’in iyileşmesinin ardından ilk lig maçında Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe, yıldız futbolcusunun oyuna sonradan girip 14 dakika sahada kaldığı mücadeleden de 0-0 beraberlikle ayrıldı. Jeremain Lens sarı kart cezası nedeniyle 21. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giymezken, Fenerbahçe bu maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı.

AVRUPA LİGİNDE 3 MAÇTA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe, Jeremain Lens’in oynamadığı 3 Avrupa Ligi maçında da 1 kez kazanabildi. Zorya ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Lens cezası nedeniyle forma giymezken, Fenerbahçe bu mücadelede 90+6. dakikada Kjaer’in attığı golle beraberliği kurtarmıştı. Lens, sakatlık nedeniyle Manchester United ile deplasmanda, Zorya ile de iç sahada oynanan karşılaşmalarda forma giyememişti. Fenerbahçe bu maçlarda Manchester United’a 4-1 kaybederken, Zorya’yı ise taraftarı önünde 2-0 mağlup etmişti.