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Fenerbahçe lige iyi başlayamıyor

Fenerbahçe, 2016-2017 ve 2017-2018'den sonra bu sezonun da ilk 3 haftasında yaptığı puan kayıplarıyla taraftarını üzdü

26 Ağustos 2018 Pazar 15:24
Fenerbahçe lige iyi başlayamıyor

Fenerbahçe, son 3 sezondur Süper Lig'e kötü başlayarak taraftarlarını üzüyor. Ligin 3. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Fenerbahçe, son yıllarda sezona kötü başlama alışkanlığını sürdürdü. İlk 3 haftada sadece bir galibiyet alıp, iki yenilgiyle 3 puanda kalan Fenerbahçe, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da benzer başlangıçlar yapmıştı. Teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda ilk 3 haftada sadece 1 puan elde edebilmişti. Lig tarihinin kendi adına en kötü başlangıcına imza atan Fenerbahçe, bir sonraki sezon da Aykut Kocaman'la taraftarını üzdü.

Geçen sezon Fenerbahçe, ilk 3 haftada sadece 1 kez galip gelip 4 puan kaybetti ve sezon sonu bu puan kayıplarını aradı. Fenerbahçe, geçen sezonu şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bitirdi. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde de Fenerbahçe'nin ilk 3 hafta kabusu bitmedi ve sarı-lacivertliler sezona yine kötü bir başlangıç yaptı. Böylece Fenerbahçe, 2016-2017'de 8, 2017-2018'de 4, 2018-2019'da ise 6 puan kaybederek lige başlamış oldu.

Hollandalıların kötü istatistiği sürüyor

Fenerbahçe tarihinin 3. Hollandalı teknik adamı olan Cocu, vatandaşlarının sarı-lacivertli takımla sezona kötü başlama istatistiğini devam ettirdi. Sarı-lacivertliler 1990-1991 sezonuna teknik direktör Guus Hiddink'le, Aydınspor'a sahasında 6-1 yenilerek girmiş, tarihinin en ağır yenilgilerinden birini almıştı. Fenerbahçe, o sezonun ilk 3 haftasında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet almış, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamamıştı. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda da Advocaat'la ilk 3 haftada sadece 1 puan almış ve tarihinin en kötü sezon başlangıcıyla taraftarını üzmüştü. Cocu, vatandaşlarının bu istatistiğini de değiştiremedi ve Fenerbahçe iki yenilgiyle sezona puan kayıplarıyla başladı.

En kısır başlangıç

Fenerbahçe, son 32 yılın hücumdaki en kısır sezon başlangıcını yaptı. Sezonun ilk haftası evinde Bursaspor'a 2 gol atan Fenerbahçe, son iki maçta ise rakip fileleri havalandıramadı. İlk 3 maçta iki kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, son 32 yılda ilk kez üç haftalık periyotta 3 golün altında kaldı. Fenerbahçe son olarak 1986-1987 sezonunda rakipleri karşısında ilk 3 maçta 2 golde kalarak etkisiz bir hücum performansı göstermişti.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKötü Başlangıç
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