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Fenerbahçe maçı kapalı gişe

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri bitti

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:17
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Fenerbahçe maçı kapalı gişe

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 28 Ocak Pazar günü Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri tükendi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile oynanacak maça gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı taraftara teşekkür edildi. Dün satışa sunulan biletlerin kısa sürede tükendiğinin belirtildiği açıklamada, "Devam eden talep nedeniyle bilet ve kombine devriyle ilgili bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Bilet veya kombinesi olup maça gelemeyecek taraftarlarımız koltuklarını kulübümüze devredebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bilet ve kombine devriyle ilgili taraftarların bazı işlemler yapması gerektiği aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Taraftarlarımızın, 'www.passolig.com.tr' adresinden üyelik bilgilerini girdikten sonra 'kombinelerim' sekmesinde yer alan alt menüdeki 'kombine kulübe devir' sekmesini tıklamaları yeterlidir. Sahip oldukları koltuk bu şekilde yeniden satışa çıkmış olacaktır. İlgili koltuk bedelinin tamamı kulübümüze aktarılacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
BiletFenerbahçeFutbolSüper LigSÜPERLİGTrabzonspor
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